Milan Leao può restare? Prende quota l' idea Mastantuono La cessione di Tomori e il caso Loftus-Cheek

Leao potrebbe restare in rossonero, secondo l’idea di Mastantuono. La società sta valutando le cessioni di Tomori e il caso Loftus-Cheek. Mentre la squadra è partita da Malpensa per la partita contro il Celtic, i dirigenti continuano le trattative sul mercato. La decisione sul futuro dell’attaccante non è ancora ufficiale. Non ci sono conferme sulle mosse definitive per le prossime settimane.

Mentre la squadre è partita da Malpensa in direzione Glasgow ( qui il video ) per la sfida contro il Celtic, a Casa Milan si continua a lavorare sul mercato. Quattro club inglesi hanno messo gli occhi su Fikayo Tomori, considerato fuori dai piani di Amorim. Intanto, Ruben Loftus-Cheek sta facendo di tutto per provare a bloccare l'eventuale cessione. Aggiornamenti importanti anche sul futuro di Rafael Leao, in bilico tra la permanenza a Milano e l'addio in estate. Nel frattempo, il club rossonero continua a monitorare la situazione legata a Franco Mastantuono, trequartista argentino classe 2007 in uscita dal Real Madrid. PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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MILAN SOCIETÀ FANTASMA: PULISIC E LEAO PENSANO ALL'ADDIO, IBRA E CARDINALE CHE FANNO

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