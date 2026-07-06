Il Milan ha deciso di puntare su Tomori e Loftus-Cheek, mentre il Coventry ha mostrato interesse per questi giocatori. A inizio luglio, il club ha iniziato a muoversi sul mercato con l’arrivo di Amorim, segnando l’inizio della stagione 2026-27. Diverse scelte sono state fatte per apportare cambiamenti alla rosa, anche in un momento in cui l’ambiente è ancora segnato da alcune tensioni.

Agli albori di luglio, il Milan comincia a scalpitare e a portare novità. L’arrivo di Amorim a Milano ha dato il via alla stagione 202627 e da qui, diverse scelte attueranno una rivoluzione, in un certo senso, ad un ambiente con ancora qualche ferita aperta. Ferite che verranno guarite con cessioni doverose, come quelle di Loftus-Cheek e Fikayo Tomori: ad osservare la situazione spunta Frank Lampard dall’Inghilterra. Amorim fa spazio: Tomori e Loftus-Cheek verso l’addio. Il calciomercato è all’attivo, sia in entrata che in uscita. Dopo aver speso una modica cifra pari a circa 70 milioni di euro, in via Aldo Rossi si è consapevoli che le vendite andranno a sostenere anche le prossime spese. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Milan, Lampard punta Tomori e Loftus-Cheek: il Coventry ci prova

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