Il Coventry, squadra tornata in Premier League, sta considerando due acquisti dal Milan. Frank Lampard, allenatore del club, sarebbe interessato a portare in Inghilterra Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek. Entrambi i giocatori sono stati compagni di squadra nel passato in Chelsea. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma il club inglese avrebbe avviato i contatti con il Milan per valutare il trasferimento.

Frank Lampard guarda in casa Milan per rinforzare la rosa del suo Coventry, tornato in Premier League. Nel mirino dell’ex giocatore del Chelsea ci sarebbero sia Fikayo Tomori che Loftus-Cheek, calciatori che conosce bene grazie al loro passato in Blues. Milan, futuro in dubbio per Tomori (Ansa Foto) – calciomercato.it Il Milan è pronto a salutare i due inglesi che hanno il contratto in scadenza nel giugno del 2027, motivo per il quale i rossoneri vorrebbero provare a chiudere le loro cessioni per monetizzare dagli addii. Un doppio affare che permetterebbe al Milan di fare cassa e finanziare i colpi già chiusi in anticipo come Gonçalo Ramos e Mario Gila e cercare altri rinforzi da portare a disposizione di Amorim. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Doppio addio inglese al Milan: Tomori e Loftus-Cheek nel mirino del Coventry

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Il Coventry pensa al doppio colpo dal Milan: nel mirino Tomori e Loftus-Cheek. I due rossoneri valutano il futuro, mentre il club inglese prepara l'affondo. #Milan #ACMilan #Tomori #LoftusCheek #Calciomercato #SerieA x.com

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