Milan in partenza per la sfida contro il Celtic | ecco il video | PM

Il Milan ha lasciato il centro sportivo per affrontare la prima amichevole pre-stagionale contro il Celtic. La squadra si è radunata e ha preso il pullman in direzione del campo di gioco. È stato pubblicato un video che mostra i giocatori salire sull’autobus, mentre si prepara a disputare la partita di domani. La sfida rappresenta il primo test ufficiale prima dell’inizio della nuova stagione.

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