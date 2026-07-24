Milan in partenza per la sfida contro il Celtic | ecco il video | PM

Da pianetamilan.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha lasciato il centro sportivo per affrontare la prima amichevole pre-stagionale contro il Celtic. La squadra si è radunata e ha preso il pullman in direzione del campo di gioco. È stato pubblicato un video che mostra i giocatori salire sull’autobus, mentre si prepara a disputare la partita di domani. La sfida rappresenta il primo test ufficiale prima dell’inizio della nuova stagione.

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