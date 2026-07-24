Christian Comotto ha firmato il rinnovo con il Milan fino al 30 giugno 2031, con possibilità di estensione di un anno. Il centrocampista classe 2008, cresciuto nel settore giovanile del club, ha annunciato il prolungamento tramite un post sui social.

Christian Comotto ha ufficialmente rinnovato con il Milan fino al 30 giugno 2031, con un'opzione per estendere l'accordo di un altro anno. Il centrocampista classe 2008, cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha festeggiato il traguardo attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Milan, il post Instagram di Comotto. Con queste parole, Comotto esprime tutta la propria gioia per aver convinto il Milan a puntare su di lui. La stagione di Comotto allo Spezia. Nonostante la complicata annata dello Spezia, culminata con la retrocessione dalla Serie B alla Serie C, il percorso personale di Comotto è stato ampiamente positivo. Il ragazzo ha messo in mostra qualità e intensità da grande giocatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Comotto dopo il rinnovo: "Un onore prolungare il mio legame con il club che amo"

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