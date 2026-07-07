Mio marito ha scelto di fare il padre a tempo pieno ed è felice Amo il mio lavoro amo stare in tour e amo il rapporto con il pubblico Rinunciarci mi sarebbe pesato moltissimo | così Joss Stone

Da ilfattoquotidiano.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Joss Stone annuncia di aver scelto di essere madre a tempo pieno, dichiarando di essere felice della decisione. La cantante, nota per brani come “Right To Be Wrong” e “Tell Me What We’re Gonna Do Now”, ha affermato di amare il suo lavoro e il rapporto con il pubblico, e che rinunciarci sarebbe stato difficile. La cantante sarà in concerto il 16 luglio a Modena per Jazz Open, accompagnata da altri artisti.

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Joss Stone ha conosciuto il successo mondiale grazie a brani come “Right To Be Wrong” del 2003 oppure “Tell Me What We’re Gonna Do Now” del 2007. La cantautrice sarà in concerto il 16 luglio a Modena per Jazz Open e non sarà sola. Infatti Joss Stone è sposata con Cody DaLuz, musicista ed ex militare. I due si sono conosciuti nel 2020 e si sono sposati nell’ottobre del 2023 e hanno quattro figli tra cui Bear che è stato adottato. “Io avrei voluto una famiglia numerosa anche senza il successo: – ha confidato a Vanity Fair – è la cultura in cui sono cresciuta. Avevo tre fratelli e sono stata benissimo. Per me più bambini significa più amore. Mi piace essere chiamata “mamma” e credo che crescere con tanti fratelli sia una ricchezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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