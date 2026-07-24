Il Milan sta valutando un possibile ritorno di un giocatore dal Real Madrid, nel tentativo di rafforzare l’attacco. La trattativa riguarda un attaccante che ha già vestito la maglia rossonera in passato. Nel frattempo, il club cerca anche un trequartista che possa inserirsi nel sistema di gioco, con caratteristiche di rapidità e capacità di dribbling, per migliorare le soluzioni offensive e creare occasioni per i propri attaccanti.

Un ruolo importantissimo per Ruben Amorim è quello del trequartista: il Milan avrà bisogno di più giocatori possibili che possano saltare l'uomo e creare pericoli alle difese avversarie con le loro qualità individuali, specialmente nell'uno contro uno. Per il Diavolo ci potrebbe essere un ritorno molto interessante: come riportato dal sito calciomercato.it, tra i profili analizzati dalla dirigenza rossonera c'è anche quello di Brahim Díaz, trequartista che ha vestito in passato la casacca del Diavolo. promowebappIl trequartista della nazionale marocchina potrebbe salutare il Real Madrid durante questa sessione estiva di mercato ed è rimasto molto legato al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, clamoroso ritorno di fiamma: dal Real Madrid il possibile colpo per l'attacco rossonero

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