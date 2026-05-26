Luka Modri potrebbe tornare al Real Madrid, secondo alcune voci di mercato, con un possibile coinvolgimento di José Mourinho. Il centrocampista croato, attualmente senza contratto, è in discussione al Milan, dove l’assenza di qualificazione in Champions League e il cambio di allenatore potrebbero influire sulla decisione di prolungare il contratto. Finora non ci sono comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.

La profonda ristrutturazione societaria avviata da Gerry Cardinale in casa Milan rischia di travolgere anche la permanenza dei leader tecnici più carismatici della rosa. Il destino di Luka Modric è entrato in una fase di totale incertezza a causa del mancato raggiungimento della qualificazione in Champions League e del conseguente esonero di Massimiliano Allegri, due pilastri fondamentali su cui poggiava l'accordo strategico del croato a Milano. Il Pallone d'Oro 2018 era approdato in rossonero nell'estate del 2025, grazie all'intuizione del direttore sportivo Igli Tare, firmando un contratto fino al 30 giugno 2026 a 3,5 milioni di euro netti più bonus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, cosa farà Modri?? Spunta il clamoroso ritorno al Real Madrid con Mourinho

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Luka Modric segna il gol del decisivo 1-2 nella vittoria del Milan contro il Pisa

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[Moretto] Per motivi finanziari e sportivi, è improbabile che il Milan si separi da Allegri. Dobbiamo capire cosa vuole fare Allegri. Quindi sposterei completamente l'attenzione sul tecnico, che alla fine della stagione farà le proprie valutazioni. reddit