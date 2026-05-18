Clamoroso Real Madrid | tutto fatto per il ritorno di Mourinho

Il Real Madrid ha ufficializzato il ritorno di José Mourinho sulla panchina del club. Dopo settimane di voci e trattative, l’accordo tra le parti è stato raggiunto e la firma è stata apposta. Mourinho, già alla guida del team in passato, tornerà in carica con l’obiettivo di guidare la squadra nella prossima stagione. La società ha comunicato che l’allenatore ha firmato un contratto valido per i prossimi mesi.

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