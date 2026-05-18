Clamoroso Real Madrid | tutto fatto per il ritorno di Mourinho
Il Real Madrid ha ufficializzato il ritorno di José Mourinho sulla panchina del club. Dopo settimane di voci e trattative, l’accordo tra le parti è stato raggiunto e la firma è stata apposta. Mourinho, già alla guida del team in passato, tornerà in carica con l’obiettivo di guidare la squadra nella prossima stagione. La società ha comunicato che l’allenatore ha firmato un contratto valido per i prossimi mesi.
Il grande ritorno è ormai cosa fatta: José Mourinho siederà nuovamente sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico portoghese si appresta a lasciare la guida tecnica del Benfica per fare un clamoroso ritorno nella capitale spagnola, dove ha già vissuto una storica e intensa parentesi professionale tra il 2010 e il 2013. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la dirigenza delle merengues ha già predisposto un contratto biennale per l’ex allenatore della Roma. Le parti si incontreranno a brevissimo per la ratifica formale dei documenti necessari a ufficializzare l’ingaggio. Real Madrid have started José Mourinho operation with direct contacts now taking place. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
KLOPP & KROOS TO REAL MADRID! This Would Change EVERYTHING
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