Il Milan sta per annunciare ufficialmente i rinnovi di Comotto e Camarda. La società sta lavorando anche sul mercato, con l’obiettivo di vendere alcuni giocatori per alleggerire la rosa. La sessione di calciomercato è in corso e il club cerca di fare operazioni utili per rafforzare la squadra. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui trasferimenti o sui tempi delle ufficializzazioni.

Il Milan è alla ricerca di colpi in questa sessione di calciomercato: i rossoneri hanno bisogno di vendere in questo momento, anche solo per sfoltire un po' la rosa. Poi sarà il tempo dell'assalto al trequartista, la priorità individuata da Ruben Amorim dopo gli arrivi 'flash' di Ramos per l'attacco e Gila per la difesa. Non solo nuovi arrivi, il Diavolo pensa anche ai rinnovi e ai giovani talenti in casa. promowebapp L'esclusiva sui rinnovi in casa Milan: blindati i gioielli del vivaio. Dopo aver raggiunto l'accordo per un'altra stagione con Luka Modric, il club blinda anche due dei più brillanti talenti che il Milan ha in rosa in questo momento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, blindati Comotto e Camarda: in arrivo l'ufficialità dei due rinnovi | PM

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DUE OPZIONI PER IL FUTURO DI CAMARDA! LA STRATEGIA

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