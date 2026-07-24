Migranti a luglio sbarcati quasi 1800

A luglio sono stati registrati quasi 1.800 sbarchi di migranti sulle coste italiane. Da inizio anno, il totale delle persone arrivate è di 16.140, rispetto alle 35.397 dello stesso periodo nel 2023 e alle 31.000 circa del 2024. I dati sono stati comunicati dalle autorità competenti e si riferiscono a tutte le operazioni di sbarco effettuate lungo le coste nazionali. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle singole operazioni o sulle origini dei migranti.

Sono finora 16.140 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 35.397 mentre nel 2024 furono 31.690. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni. Il totale delle persone arrivate via mare in Italia a luglio è pari a 1.752. L’anno scorso, in tutto il mese, furono 6.487, mentre nel 2024 furono 7.465. Degli oltre 16.100 migranti sbarcati in Italia nel 2026, 4.435 sono di nazionalità bangladese (27,5%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Somalia (1.883, 11,7%), Sudan (1.419, 8,8%), Algeria (1.328, 8,2%), Pakistan (1.237, 7,7%), Egitto (1. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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