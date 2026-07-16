Migranti | da inizio anno 15.323 sbarcati oltre 900 a luglio

Da inizio anno sono arrivate sulle coste 15.323 persone migranti, mentre nello stesso periodo dello scorso anno erano state 33.116. A luglio sono stati registrati oltre 900 sbarchi. Nel 2024, i migranti sbarcati fino a ora sono stati circa 30.000. I numeri indicano un calo rispetto agli anni precedenti, con una diminuzione significativa rispetto allo stesso periodo del 2023.

Sono finora 15.323 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 33.116 mentre nel 2024 furono 30.323. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni. Il totale delle persone arrivate via mare in Italia a luglio è pari a 935. L’anno scorso, in tutto il mese, furono 6.487, mentre nel 2024 furono 7.465. Degli oltre 15.300 migranti sbarcati in Italia nel 2026, 4.422 sono di nazionalità bangladese (28,9%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Somalia (1.747, 11,4%), Sudan (1.402, 9,1%), Pakistan (1.211, 7,9%), Algeria (1.164, 7,6%), Egitto... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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