Migranti 57 sbarcati a Crotone
Sei migranti sono arrivati a Crotone a bordo di una barca a vela intercettata tra Italia e Grecia. I migranti sono stati trasferiti in un centro di accoglienza locale. La barca è stata fermata dalle forze di polizia durante un controllo in mare. Nessuno dei migranti ha riportato ferite o incidenti durante l’attraversamento. Le autorità stanno verificando le identità e le condizioni di salute di tutti i migranti. Non ci sono altre imbarcazioni in zona al momento.
I migranti si trovavano a bordo di una barca a vela intercettata nelle acque tra Italia e Grecia, a 80 miglia dalle coste calabresi, dopo essere partiti circa una settimana fa da Marmaris, in Turchia. L’operazione di soccorso si è rivelata particolarmente complessa a causa delle condizioni avverse, caratterizzate da mare forza 4. Per garantire la sicurezza dei migranti durante le procedure di trasbordo, la Guardia costiera ha richiesto l’intervento di una nave mercantile in transito nella zona affinché facesse da ridosso, smorzando così la potenza delle onde. L’arrivo in banchina al porto di Crotone è avvenuto poco dopo le ore 8, con operazioni di sbarco coordinate dalla Prefettura di Crotone e sotto la sorveglianza dell’Ufficio immigrazione della Questura locale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Crotone, primo sbarco di migranti dell'anno: arrivate 29 persone (1/6/2026)
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