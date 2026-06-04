Migranti 57 sbarcati a Crotone

Notizia in breve

Sei migranti sono arrivati a Crotone a bordo di una barca a vela intercettata tra Italia e Grecia. I migranti sono stati trasferiti in un centro di accoglienza locale. La barca è stata fermata dalle forze di polizia durante un controllo in mare. Nessuno dei migranti ha riportato ferite o incidenti durante l’attraversamento. Le autorità stanno verificando le identità e le condizioni di salute di tutti i migranti. Non ci sono altre imbarcazioni in zona al momento.