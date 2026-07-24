Circa 30.000 persone sono state evacuate in Francia e Spagna a causa di incendi boschivi alimentati da temperature record nell’Europa meridionale. Le fiamme si sono estese su vaste aree, costringendo le autorità a mettere in atto evacuazioni di massa. L’ondata di caldo marino prosegue, contribuendo alla persistente siccità e alle condizioni di rischio elevato per gli incendi. Nessuna informazione su feriti o danni specifici è stata resa nota.

Le temperature elevatissime nell’ Europa meridionale hanno costretto circa 30.000 persone a fuggire dagli incendi, mentre un’ondata di caldo marino continua ad arroventare il Mediterraneo. I ricercatori sostengono che non si possano escludere scenari “danteschi”. La Francia ha richiesto assistenza all’ Unione Europea per fronteggiare l’estendersi delle fiamme vicino alla costa atlantica, mentre la Spagna ha dichiarato l’emergenza nazionale nella regione di Madrid e nella provincia di Ávila a causa di diversi roghi fuori controllo. Il presidente Emmanuel Macron ha scritto su X che la situazione rimane “estremamente tesa”, con incendi particolarmente gravi nel dipartimento della Gironda, nel sud-ovest del Paese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Migliaia di persone sono in fuga dagli incendi in Francia e Spagna, mentre le temperature hanno raggiunto livelli estremi nell’Europa meridionale

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