Mick Jagger ha dichiarato di essere favorevole all’uso dell’intelligenza artificiale nella musica, pur mantenendo alcune riserve. La sua posizione si distingue rispetto a quella di molti colleghi, che si oppongono o sono più cauti sull’adozione di questa tecnologia. La dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista, dove Jagger ha spiegato di vedere possibili applicazioni positive, ma anche di voler procedere con attenzione.

Contrariamente alla maggior parte dei suoi colleghi, Mick Jagger sembra essere sceso a patti con l’impiego dell’intelligenza artificiale nella musica. Più o meno. Il frontman dei Rolling Stones ne ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Billboard, spiegando di non essere contrario per partito preso all’AI, purché questa sia usata in modo originale e creativo. Il cantante ha chiarito: «Naturalmente non voglio essere imitato dall’intelligenza artificiale, né dal punto di vista vocale né da quello degli strumenti, e lo stesso vale per la band. Non voglio che la gente si limiti a pubblicare roba che suona esattamente come i Rolling Stones. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mick Jagger va controcorrente e dice sì all’intelligenza artificiale (ma con riserva)

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