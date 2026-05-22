I carabinieri interrompono una festa a Stromboli con Mick Jagger | i residenti si lamentavano per la musica

I carabinieri sono intervenuti a Stromboli per interrompere una festa annunciata come celebrazione del termine delle riprese di un film. La festa si svolgeva in una località dell’isola e coinvolgeva un gruppo di persone, tra cui alcuni artisti e residenti. I residenti avevano segnalato rumori e musica troppo alte, disturbando la quiete del luogo. L’evento era stato organizzato senza autorizzazione e si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine.

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Un party a Stromboli, pianificato per festeggiare il termine delle riprese del film Three incestuous sisters di Alice Rohrwacher è stata interrotta dai carabinieri. Tra i presenti c’era anche Mick Jagger, storico cantante dei Rolling Stones. I militari si sono recati sul posto verso la mezzanotte, a seguito di alcune segnalazioni dei residenti della zona, seccati dalla musica che proveniva dal locale in cui si stava svolgendo la festa. Secondo quanto ricostruito, alcuni abitanti dell’isola avrebbero contattato i carabinieri, segnalando la violazione dell’ordinanza comunale che nega la riproduzione musicale nei locali nella serata del mercoledì. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - I carabinieri interrompono una festa a Stromboli con Mick Jagger: i residenti si lamentavano per la musica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stromboli, i carabinieri interrompono un party con Isabella Rossellini e Mick Jagger: il motivo è la musicaUn'ordinanza sindacale spegne la festa di fine riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher. "Stop alla musica", i carabinieri interrompono la festa con Mick JaggerLa musica il mercoledì a Stromboli è vietata e alla festa privata organizzata per la fine delle riprese di “Three Incestuous Sisters", cui... I carabinieri interrompono la festa con Mick Jagger a Stromboli: Musica troppo alta. Il celebre cantante, insieme ad altri vip, partecipava al party per la conclusione delle riprese di Three Incestuous Sisters diretto da Alice Rohrwacher. x.com Stromboli, i carabinieri interrompono festa con Mick Jagger dopo le segnalazioni arrivate da residenti della zona infastiditi dalla musica reddit Volume troppo alto: interrotto party con Jagger in Italia, è polemicaI carabinieri di Stromboli sono intervenuti per interrompere una festa esclusiva a cui partecipava anche il celebre cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger. Il party privato era stato organizzato per ... it.blastingnews.com Stromboli, i carabinieri interrompono un party con Isabella Rossellini e Mick Jagger: il motivo è la musicaUn’ordinanza sindacale spegne la festa di fine riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher. Tra gli ospiti bloccati dalle forze dell’ordine anche Isabella Rossellini e Mick Jagger. Insorge la Pro Loco: ... fanpage.it