Le Eolie non possono diventare isole dove tutto è vietato la festa con Mick Jagger si ferma ma non le polemiche

A Stromboli, i carabinieri hanno interrotto una festa privata con la presenza di Mick Jagger, arrivato sull’isola per le riprese di un film. L’evento si è concluso prima del previsto, ma la vicenda ha riacceso le polemiche sulla libertà di organizzare eventi nelle isole. Le Eolie sono al centro di discussioni sulla possibilità di concedere spazi di svago senza restrizioni eccessive, dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

La musica si è fermata in anticipo, ma alle Eolie — come spesso accade — il silenzio dura poco. A Stromboli lo stop imposto dai carabinieri a una festa privata a cui avrebbe preso parte anche Mick Jagger, sull’isola per le riprese di un film, ha riacceso il confronto su uno dei nodi più. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Maltempo Sicilia, le Eolie sono isolate da tre giorni!!! Lipari DEVASTATA dalla mareggiata!

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Festa con Mick Jagger a Stromboli interrotta dai carabinieri: musica spenta dopo le proteste dei viciniUna festa a Stromboli, alla quale avrebbe partecipato anche Mick Jagger, è stata interrotta dai carabinieri.

I carabinieri interrompono una festa a Stromboli con Mick Jagger: i residenti si lamentavano per la musicaI carabinieri sono intervenuti a Stromboli per interrompere una festa annunciata come celebrazione del termine delle riprese di un film.

Temi più discussi: I carabinieri interrompono la festa con Mick Jagger a Stromboli: Musica troppo alta; Musica vietata, festa con Mick Jagger a Stromboli interrotta dai carabinieri; Mick Jagger a Stromboli: l’isola diventa set internazionale tra attese, set blindato e suggestioni cinematografiche; Mercoledi non si balla, interrotta festa a Stromboli con Mick Jagger.

La società dei super ricchi gode di paesaggi eccezionali di cui non comprende quasi nulla, mentre chi li vive e la rispetta ha problemi che nel 2026 rimangono vergognosamente irrisolti. #eolie #jagger #stromboli #filicudi x.com

Stromboli, i carabinieri interrompono un party con Isabella Rossellini e Mick Jagger: il motivo è la musicaUn’ordinanza sindacale spegne la festa di fine riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher. Tra gli ospiti bloccati dalle forze dell’ordine anche Isabella Rossellini e Mick Jagger. Insorge la Pro Loco: ... fanpage.it

Mercoledi non si balla, interrotta festa a Stromboli con Mick JaggerMESSINA. La festa privata organizzata per la fine delle riprese di Three Incestuous Sisters, film a cui ha partecipato anche Mick Jagger, è stata interrotta a Stromboli ieri sera dall’arrivo dei car ... letteraemme.it