Michael Neal pubblica il nuovo album Picnic on the Moon

Da atomheartmagazine.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo album di Michael Neal, “Picnic on the Moon”, è ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

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“Picnic on the Moon”, il nuovo album del compositore e pianista americano Michael Neal, è ora disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale. L’artista: Michael Neal è nato a Findlay, Ohio, Stati Uniti d’America. Dopo aver studiato pianoforte fin da piccolo, la sua arte ha iniziato a fiorire quando ha deciso di dedicarsi alla composizione di brani originali. Ama le composizioni emozionanti e usa il pianoforte come strumento per esplorare la mente. Michael ha iniziato a comporre colonne sonore per progetti che spaziavano da brani acustici al metalcore, prima di concentrarsi su videogiochi, film e pubblicazioni indipendenti. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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