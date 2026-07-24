“Picnic on the Moon”, il nuovo album del compositore e pianista americano Michael Neal, è ora disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale. L’artista: Michael Neal è nato a Findlay, Ohio, Stati Uniti d’America. Dopo aver studiato pianoforte fin da piccolo, la sua arte ha iniziato a fiorire quando ha deciso di dedicarsi alla composizione di brani originali. Ama le composizioni emozionanti e usa il pianoforte come strumento per esplorare la mente. Michael ha iniziato a comporre colonne sonore per progetti che spaziavano da brani acustici al metalcore, prima di concentrarsi su videogiochi, film e pubblicazioni indipendenti. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Michael Neal pubblica il nuovo album “Picnic on the Moon”

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