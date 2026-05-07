Beba pubblica il nuovo album l’imperatrice | fuori venerdì 8 maggio

Beba, nome d'arte di Roberta Lazzerini, rapper torinese, ha annunciato l’uscita del suo nuovo album intitolato “L’imperatrice”. L’album sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica a partire da venerdì 8 maggio, con licenza di Altafonte Italia. La pubblicazione segue un percorso di produzione e distribuzione standard nel settore musicale italiano.

Beba, pseudonimo di Roberta Lazzerini, rapper italiana originaria di Torino, pubblica il nuovo album “L’imperatrice”, fuori venerdì 8 maggio su tutte le principali piattaforme digitali e in rotazione radiofonica (licenza di Altafonte Italia). “L’imperatrice” è un album sentito e sincero, il.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Hilary Duff pubblica il nuovo album luck… or somethingHilary Duff torna con luck… or something, il nuovo album pop da 11 tracce, e amplia il suo tour mondiale grazie all’enorme richiesta La superstar... Nicolò Filippucci pubblica “Un posto dove andare”, il nuovo albumDopo la vittoria nella sezione Nuove Proposte della 76ª edizione del Festival di Sanremo, Nicolò Filippucci è pronto ad aprire un nuovo capitolo del... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: BEBA pubblica il nuovo album L’imperatrice; Beba, L'Imperatrice: l'album ispirato a esoterismo e tarocchi; ROLLING STONES: il grande ritorno con il nuovo album FOREIGN TONGUES; Sal Da Vinci esce in preorder l’album Per sempre si e date del Tour. BEBA pubblica il nuovo album L’imperatriceBEBA pubblica il nuovo album L’IMPERATRICE , fuori venerdì 8 maggio su tutte le principali piattaforme digitali e in rotazione radiofonica (licenza di Altafonte Italia). radiowebitalia.it BEBA annuncia l'uscita del nuovo album "L'IMPERATRICE", un viaggio simbolico e narrativo che attraversa archetipi, identità e trasformazione #Beba #LImperatrice - facebook.com facebook