Petrotto pubblica Shine again | il nuovo singolo anticipa l’album Eternity

Da domani sarà disponibile “Shine Again”, il nuovo singolo di Petrotto e la quattordicesima pubblicazione dell’artista. La canzone anticipa l’uscita del suo prossimo album intitolato “Eternity”. La pubblicazione è stata annunciata dall’artista tramite i propri canali social e sarà distribuita sulle piattaforme digitali. Il singolo segna un nuovo capitolo nella carriera del musicista, che ha già pubblicato numerosi brani in passato.

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