Petrotto pubblica Shine again | il nuovo singolo anticipa l’album Eternity
Da domani sarà disponibile “Shine Again”, il nuovo singolo di Petrotto e la quattordicesima pubblicazione dell’artista. La canzone anticipa l’uscita del suo prossimo album intitolato “Eternity”. La pubblicazione è stata annunciata dall’artista tramite i propri canali social e sarà distribuita sulle piattaforme digitali. Il singolo segna un nuovo capitolo nella carriera del musicista, che ha già pubblicato numerosi brani in passato.
Da domani sarà disponibile “Shine Again”, il nuovo singolo di Petrotto e quattordicesima pubblicazione dell’artista. Conosciuto per il suo percorso artistico legato a sonorità più classiche ed emozionali, Petrotto sorprende il pubblico con un nuovo brano dal forte stile rock, mantenendo però.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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