Giulia De Lellis | Dal 2023 sono vittima di stalking diffamazione e continue violazioni della mia privacy Ed è stata coinvolta anche mia figlia

Da vanityfair.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’influencer ha dichiarato di essere vittima di stalking, diffamazione e continue violazioni della privacy a partire dal 2023. Ha aggiunto che anche sua figlia è stata coinvolta in queste situazioni. La stessa ha riferito di aver già contattato le autorità e di aver avviato vari procedimenti legali nel corso degli anni. La persona ha reso pubbliche queste accuse attraverso un messaggio condiviso sui social media.

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«Dal 2023 sono vittima di stalking, diffamazione e continue violazioni della mia privacy e di quella della mia famiglia», ha scritto nelle storie pubblicate sui social, raccontando di essersi già rivolta alle autorità e di avere avviato diversi procedimenti legali. Nel messaggio, Giulia De Lellis spiega che «per quanto riguarda i miei familiari, le accuse rivolte nei loro confronti si sono già concluse con piena e definitiva assoluzione». Poi aggiunge che «in relazione agli altri procedimenti avviati a mia tutela, le indagini svolte fino a oggi hanno confermato la fondatezza delle mie denunce, con conseguente rinvio a giudizio dell’imputato», precisando che sarebbero «attualmente pendenti diversi processi davanti all’Autorità Giudiziaria». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Giulia De Lellis: «Dal 2023 sono vittima di stalking, diffamazione e continue violazioni della mia privacy. Ed è stata coinvolta anche mia figlia»
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