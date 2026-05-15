Un’influencer ha dichiarato di essere vittima di stalking, diffamazione e continue violazioni della privacy a partire dal 2023. Ha aggiunto che anche sua figlia è stata coinvolta in queste situazioni. La stessa ha riferito di aver già contattato le autorità e di aver avviato vari procedimenti legali nel corso degli anni. La persona ha reso pubbliche queste accuse attraverso un messaggio condiviso sui social media.

«Dal 2023 sono vittima di stalking, diffamazione e continue violazioni della mia privacy e di quella della mia famiglia», ha scritto nelle storie pubblicate sui social, raccontando di essersi già rivolta alle autorità e di avere avviato diversi procedimenti legali. Nel messaggio, Giulia De Lellis spiega che «per quanto riguarda i miei familiari, le accuse rivolte nei loro confronti si sono già concluse con piena e definitiva assoluzione». Poi aggiunge che «in relazione agli altri procedimenti avviati a mia tutela, le indagini svolte fino a oggi hanno confermato la fondatezza delle mie denunce, con conseguente rinvio a giudizio dell’imputato», precisando che sarebbero «attualmente pendenti diversi processi davanti all’Autorità Giudiziaria». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giulia De Lellis: «Dal 2023 sono vittima di stalking, diffamazione e continue violazioni della mia privacy. Ed è stata coinvolta anche mia figlia»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SCANDALO A SCUOLA! DAMIRIA E LUCREZIA FANNO CYBERBULLISMO A NICOLE PUBBLICANDO UN SUO VIDEO PRIVATO!

Sullo stesso argomento

Giulia De Lellis vittima di stalking dal 2023, coinvolta anche la figlia: il duro sfogo socialGiulia De Lellis vittima di stalking da anni, cosa ha raccontato l’influencer sui social Poco fa Giulia De Lellis si è lasciata andare ad un duro...

Giulia De Lellis denuncia: "Sono vittima di stalking e diffamazione dal 2023"Giulia De Lellis, più felice che mai al fianco di Tony Effe e concentratissima sulla piccola Priscilla, ha deciso di utilizzare i suoi profili social...

#GiuliaDeLellis, l’incubo stalking: Dal 2023 perseguitata, violata la privacy di mia figlia. La denuncia choc x.com

Grazia Sambruna replica a Giulia De Lellis: Se non sai gestire le critiche, cambia mestiere reddit

Chiara Nasti e Giulia De Lellis contro Alessandro Rosica: Siamo vittime di stalking. Lui si difende: Calunnie, ho le proveGiulia De Lellis e Chiara Nasti, due delle influencer più seguite d'Italia, hanno pubblicato quasi in contemporanea delle storie Instagram in cui denunciano di essere vittime ... corriereadriatico.it

Questa persona deve essere fermata: Giulia De Lellis denuncia anni di stalking e violazioni della privacyGiulia De Lellis racconta sui social di essere vittima di stalking dal 2023 e denuncia la violazione della privacy della figlia Priscilla. rumors.it