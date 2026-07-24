Miasmi Ecb confronto in Comune Il comitato | Le promesse devono diventare fatti

Da bergamonews.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un confronto si è tenuto in Comune a Treviglio tra rappresentanti del municipio e il comitato che da tempo segnala problemi di emissioni odorigene provenienti dalla Ecb Company. Il comitato ha richiesto garanzie e tempi certi per i futuri interventi, sottolineando l'importanza di passare dalle promesse alle azioni concrete. Sono stati discussi possibili interventi per ridurre le emissioni, ma non sono stati annunciati dettagli o scadenze precise.

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Treviglio. Nuovi interventi per ridurre le emissioni odorigene della Ecb Company di Treviglio, ma il comitato che da tempo segnala il problema chiede garanzie e tempi certi. Dopo il tavolo tecnico convocato dalla Provincia di Bergamo lo scorso 20 luglio, i rappresentanti dei cittadini sono stati ricevuti in Comune alla presenza dell’assessore Michele Bornaghi e del sindaco Juri Imeri. Durante l’incontro è stata ricostruita la vicenda a partire dal 2023 e sono stati illustrati gli aggiornamenti emersi dal confronto provinciale al quale hanno partecipato Comune di Treviglio, Comune di Casirate d’Adda, Arpa Bergamo, Ats Bergamo, Nucleo Carabinieri Forestale di Curno e i rappresentanti della società Ecb Company Srl. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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