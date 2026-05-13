Sicurezza i commercianti pronti a fare rete | confronto tra Comune e Comitato

Da cesenatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì mattina si è tenuto un incontro tra il rappresentante del Comitato per la sicurezza e il decoro di Cesenatico e i funzionari dell’amministrazione comunale presso il municipio della città. Durante la riunione si sono discussi temi relativi alla sicurezza dei commercianti e alla possibilità di rafforzare le reti di collaborazione tra le parti coinvolte. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle decisioni prese o sui contenuti affrontati.

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Si è svolto lunedì mattina, in municipio a Cesenatico, l’incontro tra il portavoce del Comitato per la sicurezza e il decoro di Cesenatico, Alessandro Cappelletti, e l’Amministrazione comunale. Cappelletti è stato ricevuto dal sindaco Matteo Gozzoli, dall’assessore alla sicurezza Mauro Gasperini.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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