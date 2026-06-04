Degrado a Borgo di Magrignano l' associazione di quartiere | Anni di segnalazioni inascoltate Dal Comune solo promesse e niente fatti

Notizia in breve

I residenti di Borgo di Magrignano denunciano che le loro segnalazioni sul degrado sono state ignorate per anni, nonostante le promesse del Comune di intervenire. L'associazione di quartiere afferma di non essere considerata una zona prioritaria e sottolinea l'assenza di interventi concreti. La situazione di abbandono e degrado, secondo i residenti, persiste nonostante le ripetute richieste di intervento.