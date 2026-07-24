L’attrice Lauren Tom, che nella sitcom cult ‘Friends’ vestiva i panni di Julie, la ragazza cinese di Ross Geller (David Schwimmer) nella seconda stagione, ha condiviso sui social una notizia dolorosa che riguarda la figlia 25enne Ellie. Come riporta People, l’attrice ha pubblicato un carosello di foto della figlia accompagnato da una didascalia toccante, in cui ha spiegato che Ellie sta affrontando un osteosarcoma, un tumore osseo che colpisce soprattutto adolescenti e giovani adulti. Tom non ha condiviso dettagli sulla prognosi, ma ha fatto capire che la strada da percorrere sarà lunga e difficile. Nel post l’attrice ha citato una frase del... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia Ellie ha un osteosarcoma, il cancro alle ossa”: la rivelazione choc di Lauren Tom, la Julie della serie tv cult “Friends”

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