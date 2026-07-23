Il pubblico italiano la conosce sopratutto come Julie, la donna che, nella seconda stagione di Friends, Ross conosce in Cina e viene suo malgrado messa al centro del triangolo amoroso con Rachel, interpretata da Jennifer Aniston; ma per gli appassionati Lauren Tom è anche la voce di Amy Wong nella serie animata Futurama. Oggi, la 65enne attrice ha raccontato del particolare momento che sta vivendo la sua famiglia: la figlia Ellie, 25 anni, sta affrontando una battaglia contro un osteosarcoma, un raro tumore osseo caratterizzato da una particolare aggressività. L’annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, accompagnato da alcune immagini della giovane. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Il dramma di Lauren Tom, nota per Friends: la figlia ha un osteosarcoma

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Vertigo (Paramount; 1958) – con James Stewart e Kim Novak – con Barbara Bel Geddes, Tom Helmore e Henry Jones – musica di Bernard Herrmann – diretto da Alfred Hitchcock – arte del manifesto del film francese di Boris Grinsson reddit

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