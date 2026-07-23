Il dramma di Lauren Tom nota per Friends | la figlia ha un osteosarcoma

Da gravidanzaonline.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il pubblico italiano la conosce sopratutto come Julie, la donna che, nella seconda stagione di Friends, Ross conosce in Cina e viene suo malgrado messa al centro del triangolo amoroso con Rachel, interpretata da Jennifer Aniston; ma per gli appassionati Lauren Tom è anche la voce di Amy Wong nella serie animata Futurama. Oggi, la 65enne attrice ha raccontato del particolare momento che sta vivendo la sua famiglia: la figlia Ellie, 25 anni, sta affrontando una battaglia contro un osteosarcoma, un raro tumore osseo caratterizzato da una particolare aggressività. L’annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, accompagnato da alcune immagini della giovane. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

il dramma di lauren tom nota per friends la figlia ha un osteosarcoma
© Gravidanzaonline.it - Il dramma di Lauren Tom, nota per Friends: la figlia ha un osteosarcoma
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Guaranteed to Make You Laugh Laurel and Hardy - Kings of Comedy

Video Guaranteed to Make You Laugh Laurel and Hardy - Kings of Comedy

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dramma prima del concerto di Geolier, si schianta con la figlia in galleria: dramma

Il dramma di Marina Piller: "Mia figlia morta per un errore medico, nessuno mi ha mai chiesto scusa"Una donna ha riferito che sua figlia è morta a causa di un errore medico e che nessuno si è scusato.

Temi più discussi: Lauren Tom e la toccante rivelazione sulla figlia Ellie: l'appello dell'attrice di Friends che commuove tutti; Lauren Tom, star di Friends: Mia figlia Ellie lotta contro il cancro; Il dramma di Lauren Tom, nota per Friends: la figlia ha un osteosarcoma; Mare Fuori, l’attore di Pino ’o pazzo condannato a un anno di reclusione: cosa ha fatto Artem Tkachuk.

lauren tom il dramma di laurenLauren Tom e la toccante rivelazione sulla figlia Ellie: l'appello dell'attrice di Friends che commuove tuttiLa figlia di Lauren Tom sta combattendo contro un osteosarcoma che la sta mettendo a dura prova: le parole dell'attrice di Friends che commuovono tutti ... libero.it

lauren tom il dramma di laurenIl dramma di Lauren Tom, nota per Friends: la figlia ha un osteosarcomaL'attrice nota per il ruolo di Julie nella sit-com anni '90 ha dato la notizia sui social, invitando a pregare per la figlia 25enne. gravidanzaonline.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web