Mi sono innamorata di una donna famosa la conoscete tutti | la confessione inaspettata di Aida Yespica

Ci sono segreti che restano chiusi in un cassetto per anni, protetti dal silenzio e dalla discrezione. Storie che non trovano mai la strada dei riflettori, consumate lontano dagli obiettivi dei paparazzi e dai titoli urlati delle riviste. Aida Yespica, showgirl venezuelana da sempre abituata a vivere sotto i riflettori, ha deciso di aprire quel cassetto e raccontare un capitolo della sua vita sentimentale rimasto fino ad oggi nell’ombra: una relazione intensa e travolgente con una donna del mondo dello spettacolo. La confessione è arrivata sulle pagine di Nuovo Tv, dove la modella quarantaquattrenne ha parlato senza filtri di un amore che l’ha segnata profondamente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Una Donna Innamorata – L'Amore Che Richiede Consapevolezza | Soul Blues

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“In passato ho amato una donna, è stato un amore folle e avevo perso la testa. Chi è lei? Non posso dirlo, ma la conoscete tutti”: la confessione di Aida YespicaAida Yespica ha rivelato di aver vissuto un amore intenso con una collega del mondo dello spettacolo.

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Temi più discussi: Aida Yespica si confessa: Ho amato una donna, ci ha unite un sentimento molto forte; Aida Yespica rompe il silenzio: Mi sono innamorata di una donna; Aida Yespica è di nuovo innamorata: al suo fianco adesso c'è Giovanni (ma lei non ha mai dimenticato la donna per cui perse la testa); Aida Yespica: Ho perso la testa per una donna molto famosa, unite da un sentimento forte.

Aida Yespica rompe il silenzio: Mi sono innamorata di una donnaUltime notizie e sport dalla Svizzera e dall'estero, politica, meteo, persone e livestream - Login Webmail per Bluewin E-Mail ... bluewin.ch

Aida Yespica è di nuovo innamorata: al suo fianco adesso c'è Giovanni (ma lei non ha mai dimenticato la donna per cui perse la testa)L'ex modella avrebbe ritrovato l'amore, anche se sul suo cavaliere al momento si hanno pochissime informazioni ... today.it