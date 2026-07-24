Aida Yespica ha rivelato di aver vissuto un amore intenso con una collega del mondo dello spettacolo. La modella e showgirl, 44 anni, ha fatto questa confessione al settimanale “Nuovo Tv”, spiegando che si trattava di un amore folle e che non può svelare l’identità della donna, anche se afferma che è conosciuta da tutti. La rivelazione rappresenta il suo rientro sulla scena pubblica dopo un periodo di assenza dai media.

Da qualche tempo è lontana dal piccolo schermo ma è tornata al centro della scena con una rivelazione sul suo privato. Aida Yespica, che lo scorso 15 luglio ha compiuto 44 anni, ha confessato al settimanale “ Nuovo Tv ” di aver vissuto un amore travolgente con una donna, una collega del mondo dello spettacolo. Una storia vissuta in segreto ma che ha lasciato il segno nella sua vita: “ Ci ha unite un sentimento molto forte. In quel periodo ho davvero perso la testa”, ha ammesso la showgirl venezuelana scatenando il toto-nomi. “In passato ho amato una donn a – aveva già dichiarato Aida nel 2020 – è stato un amore folle, terminato perché lei è un personaggio famoso molto importante di cui non farò mai il nome. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In passato ho amato una donna, è stato un amore folle e avevo perso la testa. Chi è lei? Non posso dirlo, ma la conoscete tutti”: la confessione di Aida Yespica

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Aida Yespica si confessa: "Ho amato una donna, ci ha unite un sentimento molto forte"Aida Yespica ha rivelato di aver amato una donna, descrivendo il sentimento come molto forte.

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