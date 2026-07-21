Aida Yespica ha dichiarato di aver amato una donna famosa in passato. La modella e showgirl venezuelana, nota per il suo volto tra i più riconoscibili della televisione italiana degli anni 2000, ha rivelato questa parte della sua vita in un’intervista recente. La confessione ha attirato l’attenzione, portando di nuovo alla ribalta dettagli personali mai precedentemente condivisi pubblicamente.

Modella e showgirl venezuelana, volto irresistibile della televisione italiana degli anni Duemila, Aida Yespica è tornata sotto i riflettori con un’intervista che ha riportato al centro della scena alcuni dei capitoli più intimi della sua vita. Tra una confessione sentimentale rimasta finora nascosta, il pensiero rivolto a Belen Rodriguez e il ricordo di uno dei periodi più difficili dopo la maternità, la showgirl si è raccontata senza filtri, sorprendendo il pubblico con rivelazioni inaspettate. Aida Yespica rivela l’amore per una donna famosa. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, Aida Yespica ha sorpreso il pubblico con una confessione destinata a far discutere. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Aida Yespica, confessione bomba: “Ho amato una donna famosa…”

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