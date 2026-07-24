Dopo nove anni, è stato svelato il segreto del gatto delle sabbie, un felino molto raro e difficile da avvistare nel suo habitat naturale. Per anni, le testimonianze e gli avvistamenti sono stati considerati inverosimili e poco credibili, data la sua natura elusiva. Le ricerche sul campo avevano incontrato numerose difficoltà, e l’animale era stato descritto come impossibile da trovare. Solo recentemente sono stati raccolti dati che confermano l’esistenza e le caratteristiche di questa specie.

Per anni nessuno gli aveva dato credito. Quel piccolo felino avvistato nel deserto sembrava quasi impossibile da trovare: troppo raro, troppo elusivo, troppo difficile da osservare nel suo ambiente naturale. Eppure un breve filmato pubblicato online ha cambiato la storia della ricerca sul gatto delle sabbie, regalando agli scienziati una prova importante della sua presenza in Libia. A catturare quelle immagini è stato Mohammed Saad Muntser, fotografo naturalista libanese, che nel 2017 aveva condiviso sul proprio canale YouTube un video di appena diciotto secondi. All’epoca molti avevano dubitato del suo racconto: un avvistamento di questo tipo nel deserto libico sembrava troppo straordinario per essere vero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi dicevano che era impossibile da trovare, troppo incredibile per essere vero”: svelato dopo 9 anni il segreto del gatto delle sabbie

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