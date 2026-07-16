Un gatto è stato estratto vivo dopo 17 giorni sotto le macerie di un edificio crollato in Venezuela. I soccorritori hanno percepito un segnale debole proveniente dai detriti, che ha portato al suo recupero. Il felino è stato trovato in condizioni di vita, suscitando sorpresa tra chi partecipava alle operazioni di soccorso. La scoperta è avvenuta dopo un lungo periodo di attesa, durante il quale si era temuto il peggio. La vicenda ha attirato l’attenzione su questa operazione di salvataggio.

Per oltre due settimane è rimasto intrappolato sotto le macerie di un palazzo crollato, senza che nessuno sapesse se fosse ancora vivo. Poi, quando ormai le speranze sembravano ridotte al minimo, i soccorritori hanno sentito un debole segnale provenire dai detriti. Da lì è riemerso Coco, un gatto sopravvissuto per ben 17 giorni dopo il crollo di un edificio nello stato venezuelano di La Guaira. Secondo quanto riportato da “La Stampa”, la vicenda è iniziata dopo il doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito la zona di La Guaira, provocando il crollo di diversi edifici e lasciando dietro di sé morti, feriti e persone disperse. Tra le strutture collassate c’era anche il palazzo OPP33, dove le squadre di soccorso hanno continuato a scavare per giorni nella speranza di trovare superstiti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Era impossibile trovarlo vivo, è stato un miracolo”: la storia di Coco, il gatto salvato dopo 17 giorni sotto le macerie del terremoto in Venezuela

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