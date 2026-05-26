Marracash | Elodie non mi ha parlato per 4 anni essere tornati a farlo dimostra che era amore vero

Elodie e Marracash non si parlavano da quattro anni prima di riavvicinarsi, come ha dichiarato il rapper. La loro riconciliazione è stata mostrata nel docufilm King Marracash, che sarà nelle sale il 25, 26 e 27 maggio. La pellicola narra anche la storia d’amore tra i due artisti, evidenziando il ritorno a un rapporto che sembrava interrotto.

La storia d'amore tra Marracasch ed Elodie non poteva non essere raccontata nel docufilm King Marracash, in sala il 25, 26 e 27 maggio. I due cantanti sono apparsi nel film, ricordando momenti insieme e parlando della fine di un amore che aveva incantato i rispettivi fan. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Marracash e Elodie sembrano essere ritornati insieme

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