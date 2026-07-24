Situazione sinottica che alle porte del fine settimana vede un promontorio anticiclonico rimontare sul Mediterraneo occidentale mentre una vasta saccatura depressionaria si muove tra Europa orientale e Balcani. Aria più fresca scorre ancora sull'Italia portando qualche temporale sparso nelle prossime ore soprattutto sulle regioni del Sud. Condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite attese invece al Centro-Nord. Anche il weekend inizierà con tempo asciutto da Nord a Sud ma nella notte tra sabato e domenica una saccatura depressionaria potrebbe avvicinarsi da ovest al Mediterraneo centrale. Possibile peggioramento del tempo con acquazzoni e temporali soprattutto al Nord e su parte del Centro. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Meteo, temporali nel weekend: ma in arrivo una nuova ondata di caldo

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Doppia Allerta Meteo, forti temporali pomeridiani con maltempo esplosivo. Poi grande ondata di caldo

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