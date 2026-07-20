Previsioni meteo per l’Emilia-Romagna indicano temporali e un calo delle temperature nei prossimi giorni, seguiti da un ritorno del caldo nel fine settimana. Si prevede una nuova ondata di caldo che potrebbe durare qualche giorno, prima di un possibile miglioramento delle condizioni climatiche. La regione si prepara a questa fase di instabilità atmosferica, con temporali che interesseranno diverse zone. Non sono stati annunciati cambiamenti climatici a lungo termine, ma solo variazioni temporanee legate a condizioni meteorologiche in evoluzione.

La terza ondata di caldo dell’estate che attanaglia il Paese non risparmiando l’Emilia-Romagna sembra avere i giorni contati, ma sarà solo una pausa. Il condizionale è d’obbligo, suggeriscono i meteorologi, data lo spiccato dinamismo delle condizioni climatiche ma per la prossima settimana i modelli e gli scenari prevedono un radicale cambio di scenario. La giornata di lunedì 20 luglio sarà ancora segnata da alte temperature e in parte anche quella di martedì quando, tuttavia, è atteso l’arrivo di una perturbazione dal Nord Europa con correnti d’aria originatesi in Scandinavia verso la serata. Da mercoledì le temperature... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Meteo Emilia-Romagna, arrivano temporali e temperature in forte calo ma nel fine settimana torna il caldo: «Con una nuova ondata»

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Allerta meteo Emilia Romagna Temporali estremi, tempesta e grandine! Attenzione massima condivisione

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Grandine e temporali dopo il caldo afoso, è allerta meteo (con temperature in calo) in Emilia RomagnaUn fronte di temporali e grandine si è abbattuto sull'Emilia Romagna, seguito da un calo delle temperature.

Meteo, la tregua dura poco. L’esperto Randi: “Blitz dei temporali poi una nuova ondata di caldo in Emilia-Romagna”Tra oggi e domani, l’Emilia-Romagna e le Marche saranno interessate da una nuova ondata di temporali, secondo l’esperto Randi.

Argomenti più discussi: L’irruzione dei temporali nel caldo torrido, allerta meteo. Ma la tregua è breve in Emilia-Romagna; Dopo il caldo in Emilia arrivano temporali intensi e vento: l’allerta sale ad arancione; Bologna nella morsa del caldo: fino a 37 gradi, poi cambia tutto; Maltempo al Nord, oggi possibili temporali estremi e grandine: ecco dove.

Queste immagini arrivano da Spilamberto e Bologna durante il forte maltempo di ieri. Com'è stata la situazione nella tua zona? Raccontacelo nei commenti! #meteoeradar #caldo #temporali #emilia x.com