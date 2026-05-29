Durante il weekend, le temperature sono alte e il clima caldo, ma in alcune zone del Nord si prevedono temporali. L’agenzia meteorologica ha diramato un’allerta gialla per diverse regioni, segnalando piogge e possibili rovesci improvvisi. Le condizioni meteo cambiano nel corso delle ore, con temporali che potrebbero interessare alcune aree già dal pomeriggio. La situazione resta sotto osservazione.

Allerta gialla in diverse regioni d’Italia. Non solo caldo ed afa perché al Nord sono invece in arrivo temporali. Servizio di Antonella Mazza TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Meteo, weekend caldo ma sono in arrivo temporali

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