Meteo Roma del 24-07-2026 ore 19 | 15
Alle 19:15 del 24 luglio 2026, le previsioni indicano che al Nord al mattino il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con condizioni di tempo stabile in quasi tutte le zone.
meteo una buona giornata a queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutti i settori qualche addensamento in più su Valle d'Aosta e friuli-venezia Giulia nel pomeriggio instabilità allenamento sui rilievi Alpini maggiore nuvolosità in transito sulle regioni di nord-ovest in serata e nottata fenomeni nel senzione a Piemonte in Liguria con cielo nuvoloso su buona parte del nord al centro al mattino tempo stabile È soleggiato su tutte le regioni nel pomeriggio qualche addensamento in più sulla tua cieli sereni sul resto del centro tra serata e nottata qualche addensamento in più sul... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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