Meteo Roma del 24-07-2026 ore 06 | 15

Nella mattinata del 24 luglio 2026, sono previsti temporali sparsi nelle regioni del Nord Est, in particolare sulle Alpi e Prealpi. La giornata dovrebbe comunque essere complessivamente buona.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord mattinata con temporali sparsi sulle regioni di Nord Est in particolare su Alpi e Prealpi variabilità asciutta al fuoco nel pomeriggio instabile su Veneto Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna e Trentino Alto Adige sereno o poco nuvoloso tra Piemonte e Liguria in serata e nottata mi racconti cielo sereno o poco nuvoloso ovunque al centro al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque pomeriggio perturbato sulle Marche con temporali locali più stabile su Toscana e Lazio con schiarite variabile sull'umbria Nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento su tutti i... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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METEO Pasqua e Pasquetta 2026

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