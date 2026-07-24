Meteo Roma del 24-07-2026 ore 06 | 15

Da romadailynews.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella mattinata del 24 luglio 2026, sono previsti temporali sparsi nelle regioni del Nord Est, in particolare sulle Alpi e Prealpi. La giornata dovrebbe comunque essere complessivamente buona.

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