Nel weekend, il tempo cambia drasticamente. Sabato sarà stabile quasi ovunque, ma dalla sera ci sarà un peggioramento al Nordovest. Domenica si prevede un fronte temporalesco che interesserà il Centro e il Sud, accompagnato da vento, mari mossi e un calo delle temperature. Sono previsti nubifragi e grandinate in alcune zone del Paese, con condizioni meteo instabili che interesseranno principalmente le regioni centrali e meridionali.

Roma - Sabato stabile quasi ovunque, poi dalla sera peggiora al Nordovest: domenica fronte temporalesco verso Centro e Sud, con vento, mari mossi e calo termico diffuso. Il weekend si prepara a cambiare volto sull’Italia. Dopo una prima parte di sabato ancora stabile su gran parte del Paese, l’arrivo di aria più fresca in quota favorirà la formazione di un fronte temporalesco destinato a interessare molte regioni tra la notte e la giornata di domenica 26 luglio. Secondo l’Aeronautica Militare, sabato inizierà con sole prevalente, ma già dalle ore centrali aumenterà l’instabilità sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio i primi fenomeni potranno estendersi ai rilievi del Trentino-Alto Adige, mentre in serata rovesci e temporali raggiungeranno anche la pianura piemontese e la Liguria Meteo Aeronautica Militare. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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© Abruzzo24ore.tv - Meteo ribaltato nel weekend: nubifragi e grandine, ecco dove colpirà l’Italia domenica

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Europe under attack again: Destruction in Germany, Italy, France...

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