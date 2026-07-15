Temporali in arrivo ecco dove e quando | scatta l' allerta meteo in due regioni L' Italia divisa tra caldo record e nubifragi con grandine

Un’allerta meteo è stata diramata per due regioni italiane a causa di temporali previsti. Sono attese piogge intense con grandinate in alcune aree, accompagnate da condizioni di maltempo. Nel frattempo, le temperature hanno raggiunto quasi i 40 gradi in alcune zone della Sardegna, mentre in altre parti del paese si registrano temporali e nubifragi. La situazione climatica varia tra ondate di caldo estremo e fenomeni temporaleschi.

L'Italia divisa tra canicola e nubifragi. La colonnina di mercurio ha già sfiorato i 40 gradi, ieri, in alcune località della Sardegna ma il peggio deve ancora venire. Il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Temporali forti in arrivo sulla Toscana: Scatta la prima allerta del mese di aprile.

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