Ci attende un fine settimana dai due volti, caratterizzato da un meteo decisamente dinamico e a tratti estremo. La giornata di sabato 11 luglio sarà segnata da una forte instabilità che colpirà in particolare il Nord Italia, mentre sul resto della penisola continuerà a dominare un caldo molto intenso. Questa situazione è dovuta all'area di convergenza tra l'anticiclone africano e un'area di bassa pressione collocata sull'Europa orientale. L'incontro tra queste due diverse figure meteorologiche avverrà proprio in prossimità dell'Italia, dando vita a dinamiche che si preannunciano violente. Come avverte il meteorologo Giuliacci sul suo sito Meteo Giuliacci, in prossimità dei bordi orientali dell'anticiclone le correnti fresche provenienti da Nord-Est daranno il via alla formazione di imponenti nubi temporalesche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Meteo Giuliacci, weekend di fuoco e temporali violenti. Ecco dove colpirà la grandine

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