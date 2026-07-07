Meteo Giuliacci weekend di fuoco e temporali violenti Ecco dove colpirà la grandine
Nel weekend, temporali violenti e grandinate colpiranno il Nord Italia, con un picco di instabilità previsto per sabato 11 luglio. Sul resto della penisola, l’anticiclone manterrà temperature elevate.
Ci attende un fine settimana dai due volti, caratterizzato da un meteo decisamente dinamico e a tratti estremo. La giornata di sabato 11 luglio sarà segnata da una forte instabilità che colpirà in particolare il Nord Italia, mentre sul resto della penisola continuerà a dominare un caldo molto intenso. Questa situazione è dovuta all'area di convergenza tra l'anticiclone africano e un'area di bassa pressione collocata sull'Europa orientale. L'incontro tra queste due diverse figure meteorologiche avverrà proprio in prossimità dell'Italia, dando vita a dinamiche che si preannunciano violente. Come avverte il meteorologo Giuliacci sul suo sito Meteo Giuliacci, in prossimità dei bordi orientali dell'anticiclone le correnti fresche provenienti da Nord-Est daranno il via alla formazione di imponenti nubi temporalesche. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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