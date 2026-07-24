Meteo Campania sabato di sole ma domenica cambia tutto | attese deboli piogge

Sabato in Campania si prevede una giornata di sole, con mare calmo, mentre domenica pomeriggio arriveranno deboli piogge e il mare diventerà mosso. La nuvolosità aumenterà dalla sera di venerdì, ma il tempo rimarrà stabile e sereno durante la giornata di domani.

Meteo Campania: oggi, venerdì 24 luglio, nuvolosità in aumento dalla serata. Domani tempo stabile e cieli sereni, mentre domenica è previsto un peggioramento pomeridiano con mare fino a mosso. Meteo Campania Il fine settimana in Campania comincerà con condizioni prevalentemente stabili e soleggiate, ma si concluderà con un peggioramento del tempo. Secondo le previsioni aggiornate da 3Bmeteo nella mattinata di oggi, venerdì 24 luglio, sabato sarà la giornata migliore, mentre domenica aumenteranno le nubi e potranno verificarsi deboli piogge soprattutto nel pomeriggio. La giornata odierna sarà in gran parte assolata, anche se infiltrazioni umide favoriranno un rapido aumento della nuvolosità nelle ore serali. 🔗 Leggi su 2anews.it

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