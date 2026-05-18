Il fine settimana in Italia si presenta con condizioni meteo variabili, con ampie schiarite che si alternano a momenti di pioggia. Le previsioni indicano che sulle Alpi, sui rilievi calabresi e in alcune zone interne delle isole maggiori si verificano piogge, mentre in altre parti del paese il cielo rimane più sereno. La situazione potrebbe cambiare entro domenica sera, con diverse aree che sperimentano un passaggio tra sole e pioggia nel corso delle ore.

Roma - Fine settimana variabile sull’Italia: schiarite diffuse, ma non mancheranno piogge sulle Alpi, rilievi calabresi e alcune aree interne delle isole maggiori. Il weekend del 23 e 24 maggio si annuncia nel complesso stabile su buona parte dell’Italia, ma non completamente libero da insidie. Il quadro meteo sarà infatti diviso tra ampie schiarite, cieli sereni e qualche fase più instabile, soprattutto a ridosso dei rilievi e in alcune zone del Sud. Nella giornata di sabato 23 maggio, il Nord vedrà condizioni discrete su gran parte delle pianure, con nubi sparse alternate a schiarite tra Liguria, Lombardia e Piemonte. Il tempo risulterà invece più chiuso lungo le Alpi occidentali e centrali, dove saranno possibili piogge deboli. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo weekend tra sole e piogge: dove cambia tutto entro domenica sera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

METEO – Weekend di Tregua | Poi Cambia Tutto: Piogge in Arrivo

Sullo stesso argomento

Weekend di sole poi cambia tutto: domenica arrivano piogge e temporaliRoma - Alta pressione dominante sull’Italia con clima mite e stabile, ma un fronte freddo dal Nord Europa porterà i primi segnali di instabilità già...

Meteo weekend: perturbazione atlantica verso l’Italia, cambia tutto tra sabato e domenicaRoma - Una nuova perturbazione atlantica potrebbe raggiungere l’Italia nel weekend del 14-15 marzo, con piogge al Nord, neve sulle Alpi e scenari...

Meteo #Puglia: temporali tra oggi e venerdì, sole e caldo nel weekend. Ma lunedì 11 torna il maltempo, Alessio Colella . x.com

Viaggio in Indonesia (Sumatra e Giava) - Domanda sul meteo reddit

Meteo: Weekend di Pasqua, l'Anticiclone conquista l'Italia, tra sabato e domenica, tanto sole e più caldoPrepariamoci a un weekend di Pasqua sotto il segno dell'anticiclone che ci garantirà un Sabato 4 e una Domenica 5 Aprile con tanto bel tempo un po' su tutto il Paese e con temperature in generale ... ilmeteo.it

Meteo weekend: Italia divisa in due tra sole e acquazzoni. Domenica rischio pioggia al Centro-NordPrevisioni meteo weekend 8-10 maggio 2026: sabato soleggiato, domenica instabile con piogge e temporali soprattutto al Centro-Nord La prossima settimana sarà ancora instabile ... msn.com