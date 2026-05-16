Meteo Roma e Lazio 16 e 17 maggio | sabato ancora piogge e temporali domenica sole e caldo

Per il fine settimana a Roma e nel Lazio, le previsioni indicano piogge e temporali per sabato, con temperature più basse e fenomeni temporanei. La domenica, invece, si prevede una giornata di sole e temperature più elevate, con clima più stabile nella regione. Le condizioni meteorologiche cambiano tra i due giorni, passando da condizioni di maltempo a un clima più caldo e soleggiato. La variazione si manifesta su tutto il territorio, influenzando le attività all'aperto e i spostamenti.

Piogge e temporali sabato, sole e caldo domenica sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il 16 e 17 maggio. Nel weekend termina la fase di maltempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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