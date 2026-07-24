Emanuele Merlino, ex capo della segreteria tecnica del ministro della Cultura, è stato nominato al ministero di competenza di un altro ministro, guidato da un sottosegretario alla presidenza del Consiglio. La nomina avviene a meno di due mesi dalla conclusione del suo incarico precedente. La sua nomina segue una breve attesa e si inserisce in un quadro di rotazioni di incarichi nel governo.

Neanche due mesi. Tanto ci è voluto per trovare una poltrona a Emanuele Merlino (ex capo della segreteria tecnica del ministro della Cultura Alessandro Giuli ), considerato un fedelissimo del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari. Uscito dalla porta del Ministero della Cultura, adesso rientra dalla finestra di quello dello Sport. Merlino – funzionario del Comune di Roma, in curriculum un incarico nella partecipata capitolina Zetema iniziato sotto la giunta Alemanno, e poi svariati ruoli autoriali e di consulenza – era stato allontanato a maggio, per la sua gestione del documentario su Giulio Regeni, che aveva generato grandi polemiche nella maggioranza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Merlino, il fedelissimo di Fazzolari trova una poltrona dopo Giuli: andrà al ministero di Abodi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giuli, doppia revoca al ministero della Cultura. Via Merlino e ProiettiIl ministro della Cultura ha deciso di revocare gli incarichi a due figure di rilievo all’interno del suo staff.

Giuli licenzia Merlino e Proietti, azzerati i vertici dello staff. Terremoto al ministero della CulturaIl ministro della Cultura ha deciso di licenziare due membri dello staff e di riorganizzare completamente la struttura del suo team.

Si parla di: Merlino lascia la Cultura e approda al ministero dello Sport di Abodi.

Merlino già piazzato: lavorerà con MazziNon resterà a lungo senza poltrona Emanuele Merlino, capo segreteria tecnica del ministro della Cultura Alessandro Giuli, allontanato lunedì ufficialmente per la sua gestione del documentario su ... ilfattoquotidiano.it

Perché Meloni non può abbandonare MerlinoIl capo della segreteria tecnica licenziato dal ministro è più di un fedelissimo di Fazzolari. È il teorico della controegemonia della destra. Una battaglia culturale che finora però si è rivelata ... lettera43.it