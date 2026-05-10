Giuli doppia revoca al ministero della Cultura Via Merlino e Proietti

Da agi.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Cultura ha deciso di revocare gli incarichi a due figure di rilievo all’interno del suo staff. La decisione riguarda il capo della segreteria tecnica e la sua segretaria particolare, entrambi non più in carica. La comunicazione è stata ufficializzata attraverso un comunicato, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi delle revoche. La notizia si inserisce in un quadro di cambiamenti all’interno dell’organizzazione ministeriale.

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AGI - Il  ministro della Cultura   Alessandro Giuli  ha revocato l'incarico al  capo della segreteria tecnica,  Emanuele Merlino, e alla sua  segretaria particolare,  Elena Proietti. È quanto ha anticipato il ' Corriere della sera '. Sarebbero già pronti i  decreti di revoca, secondo la ricostruzione del quotidiano. Alla base della  rottura con Merlino  - viene riferito - ci sarebbe la vicenda dei  fondi negati  al  documentario su Giulio Regeni, di cui Merlino sarebbe stato a conoscenza. Proietti, invece, il mese scorso avrebbe saltato una  trasferta del ministro a New York, non presentandosi in aeroporto. Allo stato la notizia non è confermata dal ministero.🔗 Leggi su Agi.it

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