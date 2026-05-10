Il ministro della Cultura ha deciso di revocare gli incarichi a due figure di rilievo all’interno del suo staff. La decisione riguarda il capo della segreteria tecnica e la sua segretaria particolare, entrambi non più in carica. La comunicazione è stata ufficializzata attraverso un comunicato, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi delle revoche. La notizia si inserisce in un quadro di cambiamenti all’interno dell’organizzazione ministeriale.

AGI - Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha revocato l'incarico al capo della segreteria tecnica, Emanuele Merlino, e alla sua segretaria particolare, Elena Proietti. È quanto ha anticipato il ' Corriere della sera '. Sarebbero già pronti i decreti di revoca, secondo la ricostruzione del quotidiano. Alla base della rottura con Merlino - viene riferito - ci sarebbe la vicenda dei fondi negati al documentario su Giulio Regeni, di cui Merlino sarebbe stato a conoscenza. Proietti, invece, il mese scorso avrebbe saltato una trasferta del ministro a New York, non presentandosi in aeroporto. Allo stato la notizia non è confermata dal ministero.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Giuli, doppia revoca al ministero della Cultura. Via Merlino e Proietti

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