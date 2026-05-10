Giuli licenzia Merlino e Proietti azzerati i vertici dello staff Terremoto al ministero della Cultura

Il ministro della Cultura ha deciso di licenziare due membri dello staff e di riorganizzare completamente la struttura del suo team. La decisione, riportata dal Corriere.it, riguarda anche la sostituzione dei vertici attuali, con un intervento diretto sulla gestione interna. La mossa arriva in un momento di cambiamenti all’interno del ministero e coinvolge i principali responsabili delle attività di supporto al ministro.

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