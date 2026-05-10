Giuli licenzia Merlino e Proietti azzerati i vertici dello staff Terremoto al ministero della Cultura
Il ministro della Cultura ha deciso di licenziare due membri dello staff e di riorganizzare completamente la struttura del suo team. La decisione, riportata dal Corriere.it, riguarda anche la sostituzione dei vertici attuali, con un intervento diretto sulla gestione interna. La mossa arriva in un momento di cambiamenti all’interno del ministero e coinvolge i principali responsabili delle attività di supporto al ministro.
Roma, 10 maggio 2026 – Terremoto al ministero della Cultura. Secondo quanto riporta il Corriere.it, il ministro Alessandro Giuli avrebbe azzerato il suo staff. Giuli avrebbe disposto decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic e uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Alla base della decisione di Giuli questioni legate al funzionamento delle commissioni indipendenti. In particolare, Marino sarebbe stato ‘licenziato’ anche per non aver vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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