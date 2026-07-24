Merit Adigwe ha affermato di aver ricevuto più fiducia dalla nazionale maggiore rispetto alle categorie inferiori. Ha spiegato di aver iniziato a giocare in banda, ma non ha specificato ulteriori dettagli sui cambiamenti nel suo ruolo. L’atleta, considerata una delle promesse della pallavolo italiana, è stata ospite di una trasmissione su YouTube dedicata al volley. La conversazione si è concentrata sulla sua esperienza e sui suoi ruoli in campo.

Nella nuova puntata di Volley Night, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, l’ospite è stata Merit Adigwe, una delle più grandi promesse della pallavolo italiana. L’opposta di Conegliano si è già laureata con la Nazionale campionessa del Mondo U21 e d’Europa U22, confermando le sue qualità ed il suo talento. Il pensiero alla vittoria degli Europei U22: “Non ho ancora realizzato. Sono davvero contenta di come si sia concluso il percorso delle giovan ili”. L’inizio dell’estate con la Nazionale maggiore prima di partecipare alla rassegna continentale: “Mi è servito tanto, soprattutto per vivere questo Europeo con più serenità. Allenarmi con giocatrici di alto livello mi ha insegnato ad avere più fiducia in me stessa ed essere più tranquilla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Merit Adigwe: “La Nazionale maggiore mi ha dato più fiducia. All’inizio giocavo in banda, ma…”

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