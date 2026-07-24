Merit Adigwe | La Nazionale maggiore mi ha dato più fiducia All’inizio giocavo in banda ma…
Merit Adigwe ha affermato di aver ricevuto più fiducia dalla nazionale maggiore rispetto alle categorie inferiori. Ha spiegato di aver iniziato a giocare in banda, ma non ha specificato ulteriori dettagli sui cambiamenti nel suo ruolo. L’atleta, considerata una delle promesse della pallavolo italiana, è stata ospite di una trasmissione su YouTube dedicata al volley. La conversazione si è concentrata sulla sua esperienza e sui suoi ruoli in campo.
Nella nuova puntata di Volley Night, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, l’ospite è stata Merit Adigwe, una delle più grandi promesse della pallavolo italiana. L’opposta di Conegliano si è già laureata con la Nazionale campionessa del Mondo U21 e d’Europa U22, confermando le sue qualità ed il suo talento. Il pensiero alla vittoria degli Europei U22: “Non ho ancora realizzato. Sono davvero contenta di come si sia concluso il percorso delle giovan ili”. L’inizio dell’estate con la Nazionale maggiore prima di partecipare alla rassegna continentale: “Mi è servito tanto, soprattutto per vivere questo Europeo con più serenità. Allenarmi con giocatrici di alto livello mi ha insegnato ad avere più fiducia in me stessa ed essere più tranquilla. 🔗 Leggi su Oasport.it
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