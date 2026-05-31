Matteo Berrettini ha raggiunto gli ottavi di finale a Roland Garros, segnando una svolta nella sua stagione. Dopo un incontro con un coach svedese, ha dichiarato di aver ricevuto la fiducia che gli mancava. La vittoria sui rivali in questa fase del torneo evidenzia un miglioramento nelle sue prestazioni, attribuito anche a quel confronto che, secondo le sue parole, ha avuto un impatto positivo sulla sua condizione mentale e tecnica.

Galeotta fu la Laver Cup. È lì che nel 2021, anno della sua prima convocazione, Matteo Berrettini si ritrova a lavorare fianco a fianco con Thomas Enqvist, l’ex n.4 del mondo che a quei tempi è vice capitano del Team Europa dopo un’esperienza da coach con Fernando Verdasco nel 2014. Scatta l’empatia ("Thomas è una persona super con cui avevo già avuto modo di relazionarmi in Laver Cup. Ci eravamo trovati molto bene") e così alla fine del 2025, quando Matteo sta provando a uscire dall’ennesimo tunnel di dubbi e tormenti legati a una sequela infinita di infortuni ed è alla ricerca di un super coach che possa affiancare Alessandro Bega, il pensiero corre allo svedese finalista in Australia nel 1999, sconfitto da Kafelnikov. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Berrettini e quell'incontro che l'ha cambiato: "Enqvist mi ha dato la fiducia che mi mancava"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Valentina Pesaresi: “Mi sentivo fragile ma Amici mi ha insegnato a credere in quello che canto. Pettinelli mi ha fatto ritrovare fiducia in me stessa. Maria De Filippi mi ha detto: fai quello che ti rende felice” – IntervistaValentina Pesaresi, cantante partecipante alla venticinquesima edizione di Amici, ha condiviso in un'intervista alcune riflessioni sul suo percorso...

Leggi anche: Raf, l’incontro con Gabriella Labate che ha cambiato tutto: “Mi ha salvato”

Temi più discussi: Cobolli, Berrettini e Arnaldi: la non-scuola romana e quella ligure; Un super Berrettini vola al 3° turno. Battuto Rinderknech; Tre azzurri per gli ottavi: il programma di oggi; LIVE Berrettini-Comesaña, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurro per confermare i progressi.

Diciamo che è stata dura.... che l'arbitro ci ha messo del suo e pure quell'altro dall'altra parte della rete.... ma #Berrettini C'E' !!!!! Daje Matteee #RolandGarros x.com

Berrettini diretta Roland Garros: segui il match con Comesana liveGli ottavi di finale del Roland Garros nel mirino di Matteo Berrettini (n.102 Atp). Dopo aver battuto l'ungherese Marton Fucsovics al debutto e poi il francese Arthur Rinderknech, il 30enne tennista r ... msn.com

Eroico Berrettini: batte Comesana dopo più di 5 ore e scoppia in lacrime al Roland Garros. Non me l’aspettavo, c’è tanto lavoro dietroSe solo per oggi o anche in futuro, non ci è dato saperlo. Ma Matteo Berrettini è tornato a martellare e battagliare come nel 2021, quando raggiunse la finale a Wimbledon. Il tennista romano batte Fra ... ilfattoquotidiano.it