Berrettini | Sinner non è di molte parole ma a Monte Carlo mi ha dato un boost di fiducia E ci credeva

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Berrettini ha detto che Sinner, meno verbale, gli ha dato fiducia a Monte Carlo e che credeva in lui. Ha anche parlato di un episodio accaduto l'anno scorso, senza specificare i dettagli, e ha commentato il rapporto tra i due dietro le quinte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Berrettini racconta il rapporto con Sinner dietro le quinte, ricordando un episodio accaduto l'anno scorso a Monte Carlo: "Riesce sempre a dirti qualcosa di positivo per farti sentire meglio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Montecarlo, Alcaraz ammette ciò che la presenza di Sinner vuol dire davvero

Video Montecarlo, Alcaraz ammette ciò che la presenza di Sinner vuol dire davvero

Sullo stesso argomento

Berrettini ha dato 6-0 6-0 a Medvedev, a Monte Carlo: il tennis è uno sport assurdoUno, Matteo Berrettini, stava per lasciare la top 100 devastato da una lunga catena di infortuni.

Sinner chiarisce: “Avevo un problema alla schiena, ma il servizio mi ha dato fiducia”Soddisfatto della prestazione ma perfettamente consapevole che il lavoro non sia ancora finito.

monte carlo berrettini sinner non èBerrettini: Sinner non è di molte parole, ma a Monte Carlo mi ha dato un boost di fiducia. E ci credevaBerrettini racconta il rapporto con Sinner dietro le quinte, ricordando un episodio accaduto l'anno scorso a Monte Carlo: Riesce sempre a dirti qualcosa ... fanpage.it

monte carlo berrettini sinner non èBerrettini elogia Sinner: Trova sempre la parola giusta per farti stare beneMatteo Berrettini racconta il supporto ricevuto da Jannik Sinner in un momento difficile e la sua bontà d'animo ... spaziotennis.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web