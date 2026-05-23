Berrettini | Sinner non è di molte parole ma a Monte Carlo mi ha dato un boost di fiducia E ci credeva
Berrettini ha detto che Sinner, meno verbale, gli ha dato fiducia a Monte Carlo e che credeva in lui. Ha anche parlato di un episodio accaduto l'anno scorso, senza specificare i dettagli, e ha commentato il rapporto tra i due dietro le quinte.
Berrettini racconta il rapporto con Sinner dietro le quinte, ricordando un episodio accaduto l'anno scorso a Monte Carlo: "Riesce sempre a dirti qualcosa di positivo per farti sentire meglio". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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