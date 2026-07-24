Due autisti sono stati arrestati per aver rubato merce destinata a un supermercato della catena Conad. I mezzi coinvolti erano stati incaricati di rifornire i punti vendita, ma invece di consegnare la merce, si sono appropriati di parte della merce stessa. Il furto rappresenta un valore considerevole, secondo quanto riferito, e si inserisce in una serie di episodi di furto che hanno interessato la cooperativa forlivese.

Un "valore molto importante". È questa la considerazione che trapela in merito ai furti subiti negli ultimi tempi da Cia-Conad, la cooperativa forlivese che gestisce la nota catena di supermercati dal Friuli alle Marche. E proprio nelle Marche, a Fano, erano diretti i due camion guidati da un 36enne e un 53 enne. Erano partiti come al solito dal magazzino di Forlì, nella zona di Pieveacquedotto vicina alla nuova sede di Conad. Poi a Rimini si sono fermati, scaricando della merce: non in un altro supemarket, ma a bordo della strada. Ed è stato a quel punto che sono intervenuti i carabinieri che stavano seguendo i mezzi. Una trappola. Nella quale i due ladri sono caduti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Merce sparita dai camion. Il sistema di due autisti. Dovevano rifornire Conad, invece rubavano: arrestati

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